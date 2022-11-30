30 листопада у Шепетівці розпочали знесення пам'ятника Миколі Островському

У Шепетівці розпочали демонтаж пам'ятника комуністу Миколі Островському. Рішення про знесення прийняли ще в червні, однак за реалізацію взялись лише наприкінці листопада. Тривале відтвермінування було зумовлене тим, що монумент належав до пам'яток місцевого значення, тож на його знесення необхідно було отримати дозволи. У червні цього року на цьому пам'ятнику мешканець міста намалював символ «Z», таким чином вимагаючи знести монумент. Відомо, що чоловіка оштрафували на 120 грн за статтею про дрібне хуліганство.

Про те, що у Шепетівці вже розпочали знесення пам'ятника, повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій у середу, 30 листопада.

«Нації, які забувають про своє минуле, не мають майбутнього. Тому нашу історію пам'ятаємо, робимо висновки, але символів комуністичного минулого позбуваємося. Сьогодні пам'ятник Миколі Островському, що у Шепетівці, готуємо в дорогу на «вічне» збереження», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що питання про знесення монументу піднімали неодноразово. У червні цього року мешканець міста намалював на постаменті символ «Z», який використовує російська пропаганда, аби таким чином висловитись проти цього пам'ятника. Суд оштрафував чоловіка 120 грн за дрібне хуліганство.

Микола Островський є радянським ідеологом та письменником, у 20-х роках обіймав посаду секретаря окружкому комсомолу в Шепетівці. У віці 32 років він помер у Москві через хворобу, з тих пір радянська ідеологія активно використовувала його для пропаганди. Згодом у Шепетівці відкрили музей Миколи Островського та звели на його честь пам'ятник.