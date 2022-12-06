Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії у вівторок, 6 грудня, присвоїли назви трьом скверам у центральній частині міста. Як повідомляє прес-служба ЛМР, ім’я українського письменника, політичного та громадського діяча Романа Іваничука носитиме сквер біля пам’ятника «Товариство “Просвіта”», що на вул. Лисенка, 12.

На честь фундатора львівської школи фізіології, доцента, професора Адольфа Бека отримав назву сквер на вул. Академіка Олександра Богомольця – «Рондо Адольфа Бека». Скверу на вул. Князя Романа присвоїли ім'я Леоніда Штейна – відомого шахіста, міжнародного гросмейстера.

Крім того, у межах деколонізації нову назву отримала вулиця Сергія Боткіна: тепер вона носитиме ім’я українського громадського та політичного діяча, члена Української Національної Ради, державного секретаря з охорони здоров’я при уряді ЗУНР, голови Українського лікарського товариства Івана-Теодозія Куровця.

Нагадаємо, раніше у центрі Львова два громадські простори назвали іменами письменника-фантаста Станіслава Лема та громадського і культурного діяча Маркіяна Іващишина, а кілька десятків вулиць дерусифікували та деколонізували.