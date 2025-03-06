У Тячівському районі Закарпаття сталась смертельна ДТП, у якій загинули водії двох авто

Ввечері 5 березня на трасі у Тячівському районі Закарпаття сталась смертельна ДТП, у якій загинули водії двох авто. Відомо, що один із загиблих є посадовцем ДСНС.

Як повідомила Нацполіція Закарпаття, 5 березня близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими на автодорозі сполученням «Мукачево-Хуст-Рахів» в межах Тячівського району. Водій автомобіля Audi при здійсненні маневру обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з авто Volkswagen Caddy. Від удару Audi відкинуло в ще одне авто – Volkswagen Passat.

Унаслідок ДТП 43-річний водій Volkswagen Caddy загинув на місці ДТП, а 40-річного водія Audi доставили до лікарні, де він згодом помер. Незначні травми також отримали 66-річний водій Volkswagen Passat та його 12-річний пасажир. Після надання меддопомоги потерпілих відпустили додому.

За даними ДСНС Закарпатської області, 40-річним загиблим є Василь Стан – майор служби цивільного захисту, начальник державного пожежно-рятувального поста смт Вишково ДСНС України у Закарпатській області.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Слідство триває.