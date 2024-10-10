Нелегальне виробництво сигарет організували мешканці Мукачівського району

У приміщеннях занедбаної стайні в одному із сіл Мукачівського району викрили підпільний цех з виробництва сигарет. Під час обшуків вилучили тютюнової продукції на понад 5 млн грн.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки 10 жовтня, нелегальне виробництво сигарет організували місцеві мешканці. Вхід до цеху замаскували і потрапити в середину стайні можна було лише через отвір у стіні, який закидали стогами сіна. На виробництві позмінно працювали по 4 людини, які виготовляли близько 20 тис. пачок сигарет на добу.

Тютюн пакували в пачки з логотипами українських та іноземних виробників і наклеювали підроблені марки акцизного податку. Сигарети щодня вивозили кількома бусами й доставляли до гуртового покупця, який надалі продавав їх на місцевому ринку та в областях західної та центральної України.

Сигарети щодня вивозили кількома бусами й доставляли до гуртового покупця

«За результатами обшуків детективи БЕБ та співробітники ДСР вилучили виробничу лінію, понад 50 тис. пачок сигарет, 2,5 тони тютюну, майже 1 млн марок акцизного податку, 2 млн порожніх пачок для пакування сигарет, понад 5 млн ящиків для фасування готової продукції», – інформують у Бюро економічної безпеки.

Загальна вартість вилученої тютюнової продукції склала 5 млн грн. Обшуки провели в організаторів підпільного цеху. За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів їм загрожує від 85 до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.