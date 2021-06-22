На Закарпатті відкриють ще чотири Центри вакцинації від Covid-19
На вихідних, 26-27 червня, у Закарпатській області додатково планують відкрити ще чотири Центри вакцинації від коронавірусу: у Мукачеві, Виноградові, Тячеві та Хусті. В Ужгороді вже запрацював такий центр, за два дні тут вакцинувалося 700 людей.
Як повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, в інших містах продовжать свою роботу пункти щеплень на базі амбулаторій. «Отримати першу дозу щеплення зможуть не лише ті, хто записався у листі очікування через додаток «Дія», а усі охочі», – уточнюють у прес-службі.
Центри вакцинації працюватимуть за такими адресами:
м. Мукачево, вул. Ш. Августина, 21 (сесійна зала Мукачівської райради)
м.Хуст, вул. Карпатської Січі, 21 (сесійна зала Хустської райради)
м.Виноградів, пл.Миру, 3 (Виноградівський міський будинок культури)
м.Тячів, вул.Незалежності, 30 (сесійна зала Тячівської районної ради).
Станом на вівторок, 22 червня, на Закарпатті першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже понад 41,2 тис осіб.