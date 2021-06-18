Вакцинуватися зможуть ті, хто попередньо зареєструвався у додатку «Дія»

У суботу та неділю, 19 та 20 червня, в Ужгороді запрацює перший Центр вакцинації населення від covid-19. Щеплення проводитимуть три мобільні бригади. Першу дозу вакцини можуть отримати ті, хто зареєструвався у додатку «Дія».

Як повідомляє Закарпатська ОДА, Центр вакцинації буде працювати на базі Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» (Студентська набережна, 8).

«Упродовж двох днів з 9.00 до 17.00 ужгородці, які виявили бажання вакцинуватись від covid-19 і зареєструвались в електронній черзі на порталі «Дія», зможуть отримати першу дозу щеплення. Найближчі два дні працюватиме також кол-центр, який попередить ужгородців, які стали в чергу на вакцинацію, про можливість зробити щеплення, місце проведення, а також деталі та умови, яких слід дотримуватись у Центрі вакцинації», – зазначили у Закарпатській ОДА.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської ОДА, щеплення робитимуть вакциною Coronavac. «Також очікується, що найближчим часом в області запрацюють ще кілька таких центрів», – додали в прес-службі ОДА.

Станом на п'ятницю, 18 червня, на Закарпатті першу дозу щеплення від коронавірусу отримали вже понад 39,8 тис. осіб.