До гасіння пожежі залучили літаки та гелікоптери

На горі Савчин поблизу прикордонного Малого Березного на Закарпатті виникла масштабна пожежа. До гасіння вогню залучені майже 300 рятувальників, лісівників, нацгвардійців та місцевих мешканців. Станом на вечір п'ятниці, 12 серпня, площа загорання складає 90 гектарів. Рятувальники залучили авіацію — два літаки та два гелікоптери. Наразі пожежа локалізована, ситуація контрольована. Причини загорання встановлюються.

Як повідомляє прес-служба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, пожежа в лісі на території Ужгородського району виникла ще ввечері четверга, 11 серпня. Вогонь було важко загасити через засуху та сильні пориви вітру. На ранок ситуація ускладнилася: до гасіння пожежі залучили і рятувальників.

За інформацією прес-служби ДСНС Закарпаття, пожежа виникла у гірській місцевості між селами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль, які розташовані поблизу Малого Березного. Гасіння пожежа ускладнене через гірський ландшафт. Залучено майже 300 людей з-поміж пожежників, лісівників, нацгвардійців та місцевих мешканців.

«Від працівників лісгоспу надійшла інформація про необхідність залучення підрозділів ДСНС у зв’язку з розповсюдженням пожежі. О 16:25 пожежа лісової підстилки локалізована на площі близько 25 га. Гасіння ускладнено важкодоступною гірською місцевістю. Залучено 192 особи та 24 од. техніки, з них від ДСНС 101 особа та 21 од. техніки, в тому числі два літаки та два вертольоти», — йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Разом із тим у прес-службі Закарпатського ОУЛМГ зазначають, що станом на 16:00 площа локалізації пожежі склала близько 90 гектарів. Лісівники запевняють, що ситуація наразі контрольована.

Зазначимо, за даними ДСНС, у 2022 році лісових пожеж на Закарпатті побільшало у 16 разів: з початку сезону в області вже зафіксували понад 50 випадків загорання у лісі.