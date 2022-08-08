Пожежу локалізували, наразі рятувальники продовжують гасіння

Поблизу Великого Березного у Закарпатській області виникла масштабна лісова: вогонь охопив 10 га, до гасіння залучено 80 лісівників, рятувальників, а також місцеве населення. Пожежу гасили усю ніч, наразі загорання локалізовано, відкритого вогню немає, проте досі є задимлення і тління на кількох ділянках пожежі. Рятувальники продовжують роботу, процес гасіння ускладнюється тим, що до ділянки загорання немає під’їзних шляхів. Причини пожежі наразі встановлюються.

Про лісову пожежу поблизу Великого Березного повідомила прес-служба ДСНС у Закарпатській області у понеділок, 8 серпня. За даними рятувальників, вогонь у лісі гасили з вечора неділі, 7 серпня, та усю ніч. Площа пожежі – 10 гектарів.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила речниця ДСНС Наталія Батир, виклик про необхідність допомоги у гасінні лісової пожежі біля Великого Березного рятувальники отримали о 19:48. «Для гасіння від підрозділів ДСНС було залучено 20 вогнеборців та техніку. Від лісового господарства залучалась техніка та 70 чоловік особового складу. Під'їзних шляхів немає, тож гасіння здійснюється підручними засобами. Локалізовано пожежу о 01:50 і наразі триває ліквідація. Відкритого горіння немає, спостерігаються локальні ділянки тління та задимлення. Наразі на місці працюють лісівники, рятувальники та місцеві мешканці», – зазначила Наталія Батир.

За її словами, наразі до гасіння пожежі залучені 55 працівників Ужгородського лісгоспу з ранцевими оприскувачами, 12 рятувальників, 15 місцевих мешканців та техніка. Загалом, за даними ДСНС, у цьому році лісових пожеж на Закарпатті побільшало у 16 разів: з початку сезону в області вже зафіксували 50 випадків загорання у лісі.