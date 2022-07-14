Рятувальники загасили пожежу менш, ніж за 15 хвилин. Пасажири самостійно вийшли з маршрутки

На вулиці Січових Стрільців в Івано-Франківську загорілася маршрутка. Пожежу рятувальники загасили менше, ніж за 15 хвилин після виклику. Пасажири самостійно вийшли з автобуса, ніхто не постраждав.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про пожежу надійшов до служби порятунку о 12:00 четверга, 14 липня. За даними рятувальників, загорання виникло у моторного відсіку автобуса. Пожежу в маршрутці ліквідували вже о 12:13. Ніхто з пасажирів не постраждав.

«По прибуттю до місця події, розвідкою було встановлено, що виникла пожежа моторного відсіку маршрутного автобуса, площа пожежі складала 5 м кв.Надзвичайники локалізували пожежу о 12:08, а о 12:13 – ліквідували. Пасажири автобуса самостійно вийшли до прибуття підрозділу», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Наразі причини виникнення загорання встановлюються. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці техніки та вісім рятувальників.