У середу, 13 липня, уночі патрульні врятували з пожежі на вулиці Валер’яна Поліщука у Львові 78-річну жінку Виклик про пожежу надійшов близько 1:00, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

На місці події поліцейські помітили, як горить квартира на другому поверсі. Командир взводу Олексій Левкут разом із своїми напарниками Соломією Фот та Андрієм Федишиним піднялись в помешкання, де перебувала 78-річна бабуся. Патрульні евакуювали жінку і її собаку та передали її медикам.

«Рятувальники швидко ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає. Завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося запобігти трагедії», – ідеться в повідомленні Патрульної поліції Львівської області.