Пожежа виникла на вул. Коперника у Львові

У Львові посеред вулиці загорівся електровелосипед. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, пожежа виникла в неділю, 26 червня, інцидент трапився на вул. Коперника у Львові. Посеред вулиці загорівся електровелосипед.

На місце виїхали рятувальники, які о 15:11 ліквідували загорання. Внаслідок пожежі вогонь знищив електричну батарею велосипеда.

Люди у пожежі не постраждали. Причини загорання встановлюють правоохоронці.