Посеред вулиці у Львові загорівся електровелосипед
Вогонь знищив електричну батарею велосипеда
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Пожежа виникла на вул. Коперника у Львові
У Львові посеред вулиці загорівся електровелосипед. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, пожежа виникла в неділю, 26 червня, інцидент трапився на вул. Коперника у Львові. Посеред вулиці загорівся електровелосипед.
На місце виїхали рятувальники, які о 15:11 ліквідували загорання. Внаслідок пожежі вогонь знищив електричну батарею велосипеда.
Люди у пожежі не постраждали. Причини загорання встановлюють правоохоронці.
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