Ввечері у п’ятницю, 3 червня, на вул. Івана Франка біля Стрийського парку під час загорівся автомобіль Seat Ibiza. Небайдужі водії, які проїздили неподалік, пробували загасити пожежу самотужки.

Як повідомили рятувальники, о 18:45 вони отримали повідомлення про пожежу на вул. І. Франка, 161а в автомобілі Seat Ibiza. Як з’ясувалось, водійка автомобіля, під час руху побачила як з-під капоту автівки почав вибиватись дим. До прибуття вогнеборців, небайдужі водії за допомогою вогнегасників намагалися ліквідувати загорання.

Прибувши на місце події вогнеборці негайно приступили до ліквідації займання. О 18:53 пожежу локалізовано та о 18:59 ліквідовано.

Вогнем знищено моторний відсік на площі 1,5 м2, салон автомобіля на площі 1,5 м2, лакофарбове покриття на площі 3 м2 та два колеса.

До ліквідації пожежі залучалось 11 пожежників та дві одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав.