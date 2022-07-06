Квартира, у якій сталася пожежа, була захаращена сміттям

Внаслідок пожежі у квартирі багатоповерхівки на вулиці Береговій в Івано-Франківську загинула 65-річна місцева мешканка. За даними рятувальників, квартира, в якій сталося загорання, була захаращена сміттям. Під час гасіння вогню з будинку евакуювали 15 людей, серед яких п’ятеро дітей.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Береговій у Франківську надійшов рятувальникам уночі із вівторка на середу, 6 липня.

«О 02:36 на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення з квартири на 4 поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Береговій. Квартира була повністю захаращена сміттям, площа пожежі складала 20 м кв. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежники локалізували пожежу о 03:08, а о 03:18 – повністю ліквідували. У прес-службі ДСНС додають, що на місці пожежі, серед сміття рятувальники виявили тіло 65-річної жінки – власниці квартири. «Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем зі сторони загиблої особи», – уточнюють у ДСНС.