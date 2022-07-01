Пожежа виникла в селі Великосілки неподалік Львова

У селі біля Львова через спалювання сухої трави загинула жінка. Її тіло рятувальники виявили, загасивши пожежу.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, у четвер, 30 червня, о 16:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу селі Великосілки на вул. Грушевського, що неподалік Львова.

За словами місцевих мешканців, 76-річна жінка спалювала суху траву у себе на ділянці, проте через високу температуру та вітер, полум’я швидко поширилось. Вогонь знищив траву на площі 700 м2. Тіло загиблої жінки виявили рятувальники після ліквідації пожежі.

Нагадаємо, що на Львівщині заборонено спалювати суху траву. За це передбачена адміністративна відповідальність, а у воєнний час такі дії прирівнюють до диверсій, що передбачає кримінальну відповідальність.