На момент прибуття рятувальників пожежа охопила весь другий поверх говтелю

У селі Яблуниця, що поблизу гірськолижного курорту «Буковель», згорів двоповерховий готель Ego Hotel. На момент прибуття пожежників другий поверх та покрівля будівлі були повністю охоплені вогнем. Із готелю самостійно евакуювались 22 людей, пожежу гасили більше ніж три години.

Як у середу, 4 травня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про пожежу в готелі у селі Яблуниця рятувальники отримали о 19:25 у вівторок, 3 травня. На місце події одразу виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Площа загорання складала 300 м кв.

«По прибутті до місця пожежі було встановлено, що горить другий поверх та покрівля дерев’яної двоповерхової будівлі готелю. Площа пожежі складала 300 м кв. До прибуття рятувальників з будівлі самостійно вийшло 22 людей. Через сильне задимлення на пожежі працювали дві ланки газодимозахисної служби», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогонь гасили понад три години: о 21:39 пожежу локалізували, а о 23:04 – повністю ліквідували. За даними ДСНС, перший поверх готелю врятували від знищення, також пожежники не дали вогню перекинутись на житлову будівлю, розташовану поряд.

Внаслідок загорання постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.