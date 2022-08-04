Пожежники загасили вогонь на цвинтарі за 30 хвилин

У селі Негрово поблизу Мукачева загорілося кладовище: поблизу цвинтаря хтось із місцевих мешканців запалив сухостій. Внаслідок пожежі на території кладовища пошкоджені пам’ятники на могилах, згорів гектар сухої трави та паркан. Пожежу загасили рятувальники спільно з місцевими мешканцями.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про загорання на території кладовища у селі Негрово рятувальники отримали у середу, 3 серпня, о 13:06. Загорілася суха трава на цвинтарі на вулиці Лесі Українки.

«Пожежею знищено суху траву на площі 1 га, а також пошкоджено кущовий паркан та пам’ятники. На гасіння залучалась одна одиниця техніки 15-ї державної пожежно-рятувальної частини з Іршави», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС у коментарі ZAXID.NET уточнили, що пожежу рятувальникам вдалося загасити за 30 хвилин, до роботи були залучені 15 мешканців села Негрово, а також два трактори місцевих підприємців. «Внаслідок пожежі на кладовищі пошкоджені пам’ятники. Їх кількість та сума збитків наразі встановлюється», – зазначила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. За її словами, загалом на Закарпатті за минулу добу працівники ДСНС зафіксували 15 пожеж сухої трави та чагарників.