Комбайн збирав врожай у полі біля Червонограда

У суботу, 2 липня, у селі Борятин біля Червонограда повністю згорів комбайн, який збив урожай у полі.

У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 15:30 у селі Борятин Червоноградського району. Пожежа виникла в комбайні «CLAAS Lexion 450».

На момент прибуття рятувальників, комбайн був повністю охоплений вогнем. Пожежу гасили близько півгодини. Врятувати техніку не вдалося, вогонь повністю знищив комбайн. На щастя, ніхто не постраждав.

Причини та обставини пожежі встановлюють.