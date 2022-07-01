Пожежа виникла в гаражі на вул. Коновальця, 101 у Львові

У Львові в одному з гаражів згорів автомобіль ЗАЗ «Таврія». Внаслідок пожеж постраждало приміщення гаража, люди у пожежі не постраждали.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, у ніч на п’ятницю, 1 липня, у Львові на вул. Коновальця, 101 загорівся автомобіль ЗАЗ «Таврія». Пожежа виникла у металевому гаражі, де був припаркований автомобіль.

На місце пожежі виїхали рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Львова. На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Пожежу ліквідували о 1:49.

Внаслідок пожежі повністю згорів автомобіль, сміття, пошкоджене приміщення цього гаража та сусіднього. Люди в пожежі не постраждали. Причину займання встановить поліція.