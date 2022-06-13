Через пожежу в будівлі частина вул. Шевченка у Львові перекрита
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На вул. Шевченка, 171 горить деревʼяна господарська будівля
У Львові на вул. Шевченка горить дерев’яна господарська будівля. Інформації щодо постраждалих унаслідок пожежі немає, на місці працюють рятувальники.
Пожежа виникла на вул. Шевченка, 171, на перехресті з вул. Брюховицькою. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі управління ДСНС Львівщини, горить дерев’яна господарська будівля. На місці працюють рятувальники.
Через пожежу рух вул. Шевченка на цій ділянці перекритий. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
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