На вул. Шевченка, 171 горить деревʼяна господарська будівля

У Львові на вул. Шевченка горить дерев’яна господарська будівля. Інформації щодо постраждалих унаслідок пожежі немає, на місці працюють рятувальники.

Пожежа виникла на вул. Шевченка, 171, на перехресті з вул. Брюховицькою. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі управління ДСНС Львівщини, горить дерев’яна господарська будівля. На місці працюють рятувальники.

Через пожежу рух вул. Шевченка на цій ділянці перекритий. Інформації щодо постраждалих наразі немає.