Найбільше постраждало село Березники Хустського району

Увечері 3 червня гроза з сильними поривами вітру знеструмила 18 населених пунктів у Мукачівському, Хустському та Тячівському районах. В одному з сіл пошкоджено покрівлі 41 будинку.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, на ранок 4 червня без світла залишаються вісім сіл Хустського району.

«Зафіксовано щонайменше три випадки падіння дерев та гілок на дороги та лінії електропередач у Мукачівському й Хустському районах. Найбільше від стихії постраждало село Березники, де виявлено пошкодження покрівель на 41 будівлі, а також одного автомобіля», – зазначили в ДСНС.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, обстеження руйнувань триває.