На Закарпатті внаслідок негоди пошкоджено покрівлі майже пів сотні будинків
Без світла залишаються 8 населених пунктів
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Увечері 3 червня гроза з сильними поривами вітру знеструмила 18 населених пунктів у Мукачівському, Хустському та Тячівському районах. В одному з сіл пошкоджено покрівлі 41 будинку.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, на ранок 4 червня без світла залишаються вісім сіл Хустського району.
«Зафіксовано щонайменше три випадки падіння дерев та гілок на дороги та лінії електропередач у Мукачівському й Хустському районах. Найбільше від стихії постраждало село Березники, де виявлено пошкодження покрівель на 41 будівлі, а також одного автомобіля», – зазначили в ДСНС.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, обстеження руйнувань триває.