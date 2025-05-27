З 31 травня в Ужгород йде потепління

Український гідрометцентр прогнозує потепління в Ужгороді з суботи, 31 травня. За інформацією синоптиків Meteoprog, протягом червня найвища температура повітря в обласному центрі Закарпаття сягатиме +27°C, а найнижча буде +14°C.

До кінця травня в Ужгороді очікується мінлива погода з опадами. У середу, 28 травня буде хмарно та можливий дощ. Температура вночі коливатиметься від +9ºС до +11ºС, вдень – від +17ºС до +19ºС.

У четвер, 29 травня, прогнозують хмарну погоду з короткочасними дощами. Температура вночі коливатиметься від +9ºС до +11ºС, а вдень – від +15ºС до +17ºС.

У п’ятницю, 30 травня, в Ужгороді – хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ. Температура вночі становитиме від +11ºС до +13ºС, вдень – від +18ºС до +20ºС.

Прогноз погоди в Ужгороді на червень за даними Meteoprog

З 31 травня в Ужгороді потепліє. В цей день, а також 1 червня вночі прогнозують до +13°C, а впродовж дня – 21-23°C.

За даними Meteoprog, у червні в Ужгороді дощовими будуть тільки три дні. Найвища температура повітря становитиме +27°C, а найнижча буде +14°C.