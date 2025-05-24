Сонячну погоду прогнозують у червні 2025 року

Синоптики прогнозують дощову та прохолодну погоду наприкінці травня у Львові та області. З 24 до 27 травня температура повітря не підніматиметься вище за +17°C вдень, а вночі не буде вищою +9°C.

«Вихідні теж не принесуть хорошої погоди, тож розлучатися з парасолькою не слід. Дощова погода, зумовлена проходженням атмосферних фронтів з південного заходу, збережеться і в наступні дні. Вітер північного напрямку зміниться західним, слабкий до помірного. Температура повітря дещо знизиться», – розповіли у Львівському центрі гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові на кінець травня 2025 року. Інфографіка Львівського гідрометеоцентру

Згідно з прогнозом погоди на сайті Meteoprog, до +20-21°C температура повітря зросте у середу, 28 травня. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Така погода протримається до 31 травня. Перший день літа у Львові та області буде без істотних опадів, температура повітря становитиме до +21°C вдень і до +12°C вночі.

Першим сонячним днем літа, як повідомляє Meteoprog, може стати 3 червня. Синоптики прогнозують, що температура повітря вдень буде +22°C, а вночі – +12°C. Температура повітря почне зростати з 6 червня й становитиме до 25 °C.