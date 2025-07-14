ДТП сталася вночі 14 липня у селі Ракошино, біля Мукачева

Вночі 14 липня на дорозі у селі Ракошино Мукачівського району виявили тіло місцевого мешканця. Підозрювана заперечує свою причетність до смертельної ДТП.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, загиблим в Ракошині виявився 54-річний мешканець сусіднього села Червеньово. Правоохоронці переглянули записи з камер спостереження та встановили, що близько 1:20 чоловік вийшов на проїжджу частину та ліг на дорогу. Згодом цією ділянкою проїхало Audi, внаслідок отриманих травм закарпатець помер.

Автомобіль вилучили для проведення експертиз



«Поліцейські розшукали водійку Audi. Наразі вона заперечує свою причетність до ДТП. Її автомобіль вилучили для проведення експертних досліджень. Розслідування у справі триває», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.