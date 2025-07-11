Закарпатець просив вибачення у родини загиблого та компенсував завдану шкоду

Виноградівський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Пекара винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув 75-річний велосипедист, закарпатцеві призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 4 липня. Йдеться про аварію, яка сталася у жовтні 2023 року у селищі Вилок на Закарпатті. Василь Пекар на вантажівці Renault збив велосипедиста, що їхав у світловідбиваючому жилеті в попутному напрямку. Від численних травм пенсіонер помер на місці, а обвинувачений залишив місце події та поїхав додому.

Під час судового засідання Василь Пекар визнав свою вину. Пояснив, що в ту ніч повертався з Румунії через КПП у Дякові, на якому довго чекав оформлення документів. Сказав, щоб був дуже втомлений і, проїжджаючи дорогою, відчув удар. Тоді подумав, що задів гілку дерева і поїхав далі. Коли повернувся додому, до нього прийшли поліцейські і сказали, що він збив людину.

Василь Пекар розповів суду, що попросив вибачення у родини та компенсував всю завдану моральну та матеріальну шкоду. Це підтвердила донька загиблого, попросивши суд суворо не карати винуватця ДТП.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Василя Пекара винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого, і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.