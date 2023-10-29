Смертельна аварія сталася на світанку 28 жовтня у селищі Вилок, що на Берегівщині

У суботу, 28 жовтня, у селищі Вилок Берегівського району Закарпаття сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля «Renault» здійснив наїзд на велосипедиста та втік з місця аварії. Від отриманих травм 75-річний чоловік загинув на місці події, повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією відомства, близько 07:40 до поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення тіла чоловіка на узбіччі дороги. Карету швидкої допомоги викликали перехожі.

«Аварія сталася близько 5:30 ранку. Тоді водій на невстановленому транспортному засобі рухався з села Тисобикень в напрямку селища Вилок Берегівського району. Там він допустив зіткнення з велосипедистом, 75-річним жителем Тисобикень, який рухався в попутному напрямку. Після зіткнення водій залишив місце події та поїхав в невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що причетним до аварії є 49-річний житель села Нове Давидково, який керував вантажним автомобілем «Renault Master». Поліцейські затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортні засоби помістили на арештмайданчик.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 КК України. Слідство у справі триває.

Як інформував ZAXID.NET, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті нетверезий депутат на смерть збив пенсіонера-велосипедиста.