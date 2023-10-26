Автомобіль прокурора вигорів майже вщент

У ніч на 26 жовтня в передмісті Ужгорода с. Мина згорів автомобіль прокурора Ужгородської місцевої прокуратури Олександра Трофименкова. Попередня версія – підпал. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола та сайт «Mukachevo.net».

Kia Sportage прокурора вигоріла майже вщент. На гасіння залучались дві одиниці техніки 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ужгород.

«Можемо підтвердити, що, дійсно, автомобіль належить співробітнику прокуратури. За фактом події поліцією було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України, тобто умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу», – цитує «Укрінформ» прес-службу обласної прокуратури.

У відомстві додали, що обставини події встановлює слідство.

За інформацією обласного управління ДСНС, 26 жовтня о 01:25 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля у с. Минай Ужгородського району.

«Пожежею знищено салон, моторний відсік, вікна, двері та колеса Kia Sportage та пошкоджено ще автомобіль Škoda Octavia. Причина й збитки встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Сам Трофименков є співробітником ужгородської прокуратури, але відряджений в Закарпатську обласну прокуратуру, де займався справами повʼязаними з організованою злочинністю, зазначив Віталій Глагола.