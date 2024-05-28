У суді Василь Бердар не визнав свою вину

Львівський апеляційний суд скасував покарання, призначене Тячівським районним судом волонтеру Василю Бердару за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Замість двох років іспитового терміну закарпатцеві присудили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 травня, уродженець села Ганичі Василь Бердар разом з іншими невстановленими особами організував незаконне переправлення громадянина України поза пунктами пропуску через державний кордон у Тячівському районі. За скоєне Тячівський районний суд призначив йому два роки умовного терміну.

Не погоджуючись із цим вироком, заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону звернувся з апеляційною скаргою, в якій наголосив, що Василь Бердар не визнав свою вину, а суд не врахував підвищену суспільну небезпеку вчиненого правопорушення в умовах воєнного стану та мобілізації.

У свою чергу захисник обвинуваченого зазначив, що Василь Бердар є молодим, має міцні соціальні зв’язки та позитивну характеристику за місцем проживання, а також займається волонтерською діяльністю. Зокрема він є волонтером відокремленого підрозділу «Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій у Тячівському районі» та членом громадської організації «Голос народу територіальних громад».

Вивчивши всі матеріали справи, колегія Львівського апеляційного суду на чолі з Тетяною Урдюк скасувала вирок Тячівського районного суду і призначила Василю Бердару покарання у виді 5 років позбавлення волі. Вирок можуть оскаржити у Касаційному кримінальному суді протягом трьох місяців.