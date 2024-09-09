Подія сталася у селищі Тересва Тячівського району

Смертельна аварія сталася 8 вересня у селищі Тересва Тячівського району. З автомобіля, який перекинувся в річку, витягнули загиблого 39-річного місцевого мешканця. Поліція відкрила кримінальну справу.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 9 вересня, Renault 19 в річці Тересва з загиблим 39-річним місцевим мешканцем виявили напередодні о 05:36.

«В автомобілі було тіло чоловічої статі без ознак життя. Для проведення деблокування загиблого залучалась місцева пожежна команда селища Тересва», – інформують в ДСНС.

Авто з річки витягувала місцева пожежна команда. Фото Mukachevo.net

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що правоохоронці з’ясовують обставини аварії.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.