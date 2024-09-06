Смертельна аварія сталася ввечері 5 вересня у Виноградові

Смертельна аварія сталася близько 21:00 5 вересня у Виноградові. П’яний водій Volkswagen Caddy збив 73-річну жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм закарпатка померла у лікарні.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 6 вересня, за кермом Volkswagen був 45-річний мешканець села Онок. Він збив 73-річну жительку Виноградова, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

«Жінку з місця аварії доставили до медзакладу, де в приймальному відділенні, від отриманих травм вона померла. У крові водія виявили 1,5 проміле алкоголю, що у 7,5 разів перевищує допустиму норму», – інформують правоохоронці.

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, закарпатцю загрожує до 10 років ув’язнення.