Таким рішенням хочуть запобігти виникненню пожеж

На Закарпатті заборонили відвідувати ліси в період високої пожежної небезпеки. Таке рішення ухвалила рада оборони області. Про це у п'ятницю, 4 серпня, повідомли у Закарпатській обласній військовій адмінстрації.

Протягом 2023 року в період високої пожежної небезпеки на Закарпатті заборонено відвідувати ліси і в’їжджати до них на транспортних засобах та на іншій самохідній техніці (крім транзитних шляхів). Йдеться про IV клас пожежної небезпеки та вище. Зазначається, що про встановлення того чи іншого класу інформують Закарпатський обласний центр з гідрометеорології та Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

«Такі заходи потрібні, щоб не допустити виникнення масових пожеж в екосистемах області через значне підвищення температури повітря, яке прогнозують синоптики», – зазначили у Закарпатській обласній військовій адмінстрації.



Рішення є обов’язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області, а також громадянами.

Нагадаємо, у серпні 2022 року на території Закарпатської області цивільному населенню також забороняли відвідувати ліси. Таке рішення тоді теж пояснювали високою пожежною небезпекою.