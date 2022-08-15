Рішення прийняли через засуху та високу пожежну небезпеку на Закарпатті

На території Закарпатської області цивільному населенню знову заборонили відвідувати ліси. Відповідне рішення прийняла рада оборони області. Чергову заборону на відвідування лісу пояснюють високою пожежною небезпекою. За даними ДСНС, кількість лісових пожеж на Закарпатті у порівнянні з минулим роком зросла у 16 разів.

Рішення знову заборонити відвідування лісів на Закарпатті рада оборони області прийняла у суботу, 13 серпня. Як повідомляє прес-служба Закарпатської ОВА, таке рішення прийняли через небезпеку виникнення пожеж.

«Це пов'язано з подальшим ускладненням пожежної обстановки та збереженням надзвичайної (5-й клас) пожежної небезпеки», – уточнили у Закарпатській ОВА.

Зазначимо, ввечері у четвер, 11 серпня, в Ужгородському районі виникла масштабна лісова пожежа на горі Савчин. Площа вогню сягала 100 гектарів, до гасіння були залучені близько 300 лісівників, рятувальників, нацгвардійців, прикордонників та місцевих мешканців. Також для приборкання вогню ДСНС залучила пожежну авіацію – два літаки та два гелікоптери. Вогонь гасили дві доби. Лісівники назвали цю пожежу найбільшою на Закарпатті за 100 років. Про причини пожежі нічого не повідомлялося.

Нагадаємо, заборону на відвідування лісів на Закарпатті на період воєнного стану рада оборони області прийняла у березні 2022 року. Ліси закрили і для транспорту, і для піших прогулянок. Цю заборону скасували 23 травня, проте ввели обмеження на відвідування гірських ділянок і туристичних маршрутів в прикордонних зонах. Крім того, у серпні рада оборони області ввела заборону на полювання на всій території області.