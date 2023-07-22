Рятувальники змогли вберегти від вогню поруч розташовані господарські будівлі та дзвіницю

У Верховинському районі Івано-Франківської області ввечері у п’ятницю, 21 липня, загорівся дерев’яний Свято-Троїцький Дуконський чоловічий монастир. Майже 23 роки він перебував у підпорядкуванні УПЦ МП, а першу українську літургію там відслужили у червні 2022 року.

Як зауважили рятувальники, монастир розташований високо в горах, куди значно ускладнений доїзд. Після прибуття вони встановили, що дерев’яна будівля монастиря повністю охоплена вогнем, площа пожежі становила 120 квадратних метрів.

Рятувальники вберегли від вогню поруч розташовані господарські будівлі та дзвіницю. Постраждалих на пожежі немає, причина пожежі та збитки, до яких вона призвела, встановлюються.

Чоловічий Свято-Троїцький Дуконський монастир розміщений на висоті 1500 метрів над рівнем моря, на полонині Мала Дуконя. До найближчого населеного пункту Пробійнівка – 12 км.

До березня 2022 року монастир підпорядковувався УПЦ МП, а в червні 2022 року там почали правити службу священики ПЦУ.