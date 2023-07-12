Готель у Трускавці, де сталася пожежа

У трускавецькому готелі «П'ятий океан», що на вулиці Данила Галицького, виникла пожежа. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу, 12 липня, розповіли, що рятувальники евакуювали із задимленої будівлі десятьох людей.

«12 липня о 17:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. До місця події було направили рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику. Наразі рятувальники ліквідовують займання даху будівлі», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники гасять пожежу (Фото ДСНС)

У коментарі ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев розповів, що станом на 19:45 підрозділи рятувальників все ще ліквідовують пожежу у Трускавці.

Нагадаємо, що 1 липня у селі біля Бібрки на Львівщині пожежа виникла в двоповерховому будинку. 41-річний чоловік, який перебував у будівлі, загинув. За інформацією рятувальників, причиною пожежі є необережність під час куріння.