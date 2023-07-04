Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля ВАЗ

Вранці у вівторок, 4 липня, на вул. Пасічній у Львові згорів автомобіль ВАЗ, вогонь пошкодив також два авто, які були припарковані поруч. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 05:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Пасічна в автомобілі ВАЗ-210. Авто стояв припаркований, поруч були припарковані інші автомобілі. На момент прибуття надзвичайників до місця події передня частина автомобіль була охоплена вогнем.

Через 15 хвилин пожежу повністю ліквідували. Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля. Також вогнем пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля Daewoo Lanos та лакофарбове покриття та бампер автомобіля Audi А4, що були припарковані поруч із ВАЗом.

До ліквідації пожежі залучили вісім пожежників та дві одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються.