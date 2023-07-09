Поліція затримала 62-річного педофіла, який розбещував дівчинку на березі річки

На Закарпатті у місті Мукачево правоохоронці затримали підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки. Про це 9 липня повідомили у поліції регіону.

8 липня правоохоронці отримали повідомлення від місцевих мешканців, які побачили на березі річки оголеного чоловіка. Він плавав з маленькою дівчинкою, яка була без купальника. Чоловік запевняв перехожих, що відпочиває зі своєю донькою, однак вони йому не повірили.

Слідчо-оперативна група застала на місці події 8-річну дитину та 62-річного чоловіка. Поліція встановила, що чоловік почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку.

«Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми. Там він змусив дитину повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. У водоймі чоловік почав вчиняти розпусні дії, які повторював і на березі річки», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські відвели дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України [вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи], яка передбачає до 8 років ув’язнення. Правоохоронці також встановили родину потерпілої дівчинки і наразі з ними працює ювенальна поліція.