Рекетом займалися житель Сваляви і мешканець села Пістрялово

Правоохоронці затримали двох мешканців Мукачівщини, які вимагали у закарпатця 3,4 тис. доларів надуманого боргу. Рекетирам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 18 липня, рекетом займалися житель Сваляви і мешканець села Пістрялово. Вони систематично вимагали у потерпілого 3400 доларів. Протягом травня-липня цього року вони кілька разів зустрічалися із закарпатцем, погрожуючи йому фізичним насильством у разі несплати «боргу».

«Раніше потерпілий надав рекетирам аванс у розмірі 500 доларів. Вчора чоловіків затримали після чергової такої зустрічі та одержання 2900 доларів. Зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, а найближчим часом їм буде обрано запобіжний захід», – розповів прокурор Артем Іванов.

За вимагання грошей, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану, рекетирам загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.