На залізничній станції у Ходорові виявили тіло чоловіка
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Тіло біля колії виявив машиніст поїзда Івано-Франківськ – Київ
У вівторок, 15 червня, у Ходорові на залізничній станції виявили тіло чоловіка. Тіло біля колії о 23:45 виявив машиніст пасажирського поїзда сполученням Івано-Франківськ – Київ.
«Машиніст пасажирського поїзду № 43 сполученням Івано-Франківськ – Київ помітив, що на залізничній станції Ходорів біля колії лежить чоловік. Він повідомив про це чергового по станції. На вказаному місці виявили тіло смертельно травмованого невідомого чоловіка з ампутованою ногою», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.
Обставини події і особу загиблого встановлює поліція. Затримки руху поїздів не було.
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