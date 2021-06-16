Тіло біля колії виявив машиніст поїзда Івано-Франківськ – Київ

У вівторок, 15 червня, у Ходорові на залізничній станції виявили тіло чоловіка. Тіло біля колії о 23:45 виявив машиніст пасажирського поїзда сполученням Івано-Франківськ – Київ.

«Машиніст пасажирського поїзду № 43 сполученням Івано-Франківськ – Київ помітив, що на залізничній станції Ходорів біля колії лежить чоловік. Він повідомив про це чергового по станції. На вказаному місці виявили тіло смертельно травмованого невідомого чоловіка з ампутованою ногою», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Обставини події і особу загиблого встановлює поліція. Затримки руху поїздів не було.