26-річного Миколу Балабатька вбили в Кирилівці

У курортному містечку Кирилівка, що на Запоріжжі, вбили 26-річного сина місцевого підприємця Миколу Балабатька. Про це повідомив його батько Олег Балабатько.

За його словами, трагедія сталася ще у ніч на 6 листопада. Нападником був нетверезий чоловік з Донбасу. Йому нібито не сподобалося, що хлопець говорив українською мовою, тому покликав його «вийти поговорити» на вулицю.

Бізнесмен каже, що там нападник дістав ніж і вдарив хлопця ножем у серце. Зрештою той помер на руках у поліцейського, який намагався надати йому першу медичну допомогу. Батько також розповів, що його син був чемпіоном з джиу-джитсу, проте це не допомогло захиститися від нападника.

Бізнесмен Олег Балабатько є власником готелю у курортній Кирилівці. Правоохоронці наразі не коментували це повідомлення.