На окупованій території Запорізької області у понеділок, 25 липня, КамАЗ російських військових переїхав легковий автомобіль, у якому їхали цивільні. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що відомо про трьох загиблих: двох дорослих та дитину.

Він розповів, що окупанти вбили людей на трасі між Мелітополем та Бердянськом.

«Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці. Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь, застануть пекло при житті від наших військових», – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.