Літак, що впав на Запоріжжі здійснював технічний рейс. Скільки постраждало людей поки невідомо

У п'ятницю вранці, 22 квітня, у Запорізькій області розбився літак Ан-26. Авіакатастрофа трапилася у Вільнянському районі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Як повідомляє ЗОВА, літак здійснював технічній рейс. Внаслідок падіння є постраждалі, однак про яку кількість людей йдеться ще невідомо. «Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються», – повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram. До слова, Ан-26 — це турбогвинтовий військово-транспортний літак. Інформація доповнюється...

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter