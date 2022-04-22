На Запоріжжі впав літак Ан-26, є постраждалі
Літак здійснював технічний рейс
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Літак, що впав на Запоріжжі здійснював технічний рейс. Скільки постраждало людей поки невідомо
У п'ятницю вранці, 22 квітня, у Запорізькій області розбився літак Ан-26. Авіакатастрофа трапилася у Вільнянському районі, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Як повідомляє ЗОВА, літак здійснював технічній рейс. Внаслідок падіння є постраждалі, однак про яку кількість людей йдеться ще невідомо.
«Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються», – повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.
До слова, Ан-26 — це турбогвинтовий військово-транспортний літак.
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