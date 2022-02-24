Літак впав біля села Трипілля Обухівського району

Між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району на Київщині впав військовий літак Збройних сил України. На його борту перебувало 14 військових. Про це повідомили у Telegram-каналі ДСНС України, зазначивши, що загинули п’ятеро військових, але за деякий час цю інформацією видалили і вказали, що кількість загиблих уточнються.

Після падіння літак загорівся. Пожежу гасили 37 рятувальників та 8 одиниць техніки.

У Нацполіції повідомили, що літак збили.

Нагадаємо, у Гостомелі, де є аедором ДП «Антонов», триває бій. Збройні Сили України знищили два російських гелікоптери. Загалом за 24 лютого українські військові знищили сім російських літаків.

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