Біля Гостомеля, що у передмісті Києва, Збройні Сили України знищили два російських гелікоптери. Про це повідомили на сторінці Сухопутні війська ЗС України.

Також українські війська відбили атаку росіян на острів Зміїний, що на Одещині.

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