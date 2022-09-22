Військовослужбовець Національної гвардії України з допомогою зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збив російський гелікоптер Мі-8, повідомила прес-служба Нацгвардії.

«Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем НГУ під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла».



Смерть російським окупантам!

Слава Україні! pic.twitter.com/SlJ5154rCu — НГУ (@ng_ukraine) September 22, 2022

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 218 гелікоптерів. Також раніше повідомлялось, що держава-терорист Росія тримає ще біля українських кордонів на території РФ, в окупованому Криму та Білорусі Близько 800 одиниць літаків та вертольотів.