У літак влучили із зенітної установки

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збили двомісний російський багатоцільовий винищувач Су-30. У ворожий літак влучили із ЗУ-23.

«Зенітники 80-ї окремої десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30. Пілот окупантів не очікував, що львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23», – повідомило 14 вересня командування ДШВ ЗСУ.

Локації, де збили літак, з питань безпеки не повідомляють. Доля його пілотів також невідома.

ЗУ-23 – це 23-міліметрова спарена зенітна установка для ураження повітряних цілей на висотах до 2,5 км та легкоброньованих цілей до 2 км.

Вартість знищеного двомісного багатоцільового винищувача четвертого покоління Су-30 становить приблизно 33 млн доларів. Актуальну статистику втрат російської армії можна переглянути тут.