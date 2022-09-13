Повітряні сили знищили на Одещині Су-24, а на Донеччині приземлили штурмовик Су-25

На Херсонщині ЗСУ знищили російський БпЛА та два літаки. Таких результатів бійці повітряних сил досягли у вівторок, 13 вересня, усього за дві години.

«З 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що на Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24. А на Донеччині зенітники Шепетівського 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Також раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що на звільнених територіях українські захисники виявляють залишки знищених ворожих літаків. Зокрема, уламки ворожого Су-34 виявили біля Балаклії на Харківщині, яку нещодавно звільнили ЗСУ.

«Залишки Су-34 RF-95808, 24 «червоний» зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж) було виявлено біля Балаклії», – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.