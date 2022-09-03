За три дні було знищено 8 танків Т-72, ще п'ять були пошкоджені

Збройні сили України похвалилися знищенням ворожої техніки за допомогою турецьких Bayraktar. Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, пара БпЛА Bayraktar ТВ-2 знищила ворожої техніки на загальну вартість близько 26,5 млн доларів.

«Це 8 танків Т-72 (орієнтовна вартість одного – 3 млн доларів), по одній САУ «Акація» ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)», – повідомили 3 вересня в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Також було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП, які коштують 1,85 млн доларів. У повідомленні зазначено, що загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки становить 28,35 млн доларів.

Зазначається, що один із апаратів – допомога від дружньої Литви.