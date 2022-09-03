За три доби пара Bayraktar знищила російської техніки на понад 26 млн доларів
ЗСУ показали знищення ворожої техніки за допомогою Bayraktar
Збройні сили України похвалилися знищенням ворожої техніки за допомогою турецьких Bayraktar. Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, пара БпЛА Bayraktar ТВ-2 знищила ворожої техніки на загальну вартість близько 26,5 млн доларів.
«Це 8 танків Т-72 (орієнтовна вартість одного – 3 млн доларів), по одній САУ «Акація» ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)», – повідомили 3 вересня в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Також було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП, які коштують 1,85 млн доларів. У повідомленні зазначено, що загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки становить 28,35 млн доларів.
Зазначається, що один із апаратів – допомога від дружньої Литви.