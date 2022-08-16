Щоб придбати безпілотник необхідно зібрати 5 млн євро

Латвійський музикант Ральфс Ейланд разом із українцем Володимиром Бірюковим ініціювали збір коштів на ще один Bayraktar для України. Володимир Бірюков розповів, що жителі Латвії за підтримки Міністерства оборони та Ziedot.lv вирішили пожертвувати Latvijas bairaktar, який планують купити у Туреччині. Необхідно зібрати 5 млн євро.

«Латвія також почала збір коштів на Байрактар, щоб передати його українській армії! Треба зібрати 5 млн євро», – повідомив у вівторок, 16 серпня, Володимир Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Щоб зробити пожертву на придбання дрона, необхідно перейти за посиланням. Грошовий переказ можна зробити на один із номерів рахунку, вказавши призначення платежу Latvijas bairaktaram. Також можна зателефонувати за номером телефону для пожертвувань 90006561 (вартість дзвінка 4,27 євро).

«Пожертвою на Latvijas bairaktar ми також маємо можливість засвідчити нашу підтримку України в цій жорстокій війні та передати українськими руками вітання російським окупантам», – каже один із ініціаторів збору Ральфс Ейланд.

До слова, станом на 12:00 вівторка, 16 серпня, було зібрано трохи більше 104 тис. євро з необхідних 5 млн євро.

«Народний Байрактар» — проект зі збору коштів для покупки трьох безпілотників Bayraktar TB2 для потреб Збройних сил України. Проект був ініційований Благодійним фондом Сергія Притули і блогером Ігорем Лаченковим. Започаткований 22 червня 2022 року. Такий же проект зі збору коштів на Bayraktar TB2 для ЗСУ відбувся у Литві, Польщі, Норвегії і Канаді.

Bayraktar TB2 — дистанційно керований бойовий безпілотний літальний апарат/дрон турецького виробництва. Латвія – не перша країна, яка збирали пожертви на цей бойовий літак для України. Подібні акції вже відбулися, наприклад, у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді. До слова, турки вирішили подарувати Україні Bayraktar TB2, на який зібрали гроші поляки.

Нагадаємо, що Україна вже отримала від Латвії 6 гаубиць M109, а також чотири гелікоптери Мі-17 і Мі-2. Загалом Латвія вже надала Україні озброєння та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, контейнери для сухих продуктів, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети Stinger на суму понад 200 млн євро.

Відео зі сторінки Ральфса Ейланда у Facebook