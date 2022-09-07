За минулу добу було знищено 83 росіян, 5 танків, 12 гаубиць, 3 гармати, 3 одиниці бронетехніки

ЗСУ на півдні збили російський штурмовик Су-25. Також українські захисники завдали удару по трьох складах ворога в Голій Пристані, Томиній Балці і Снігурівці.

«Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами», – повідомило командування «Південь».

Зазначається, що за минулу добу було знищено 83 росіян, 5 танків, 12 гаубиць «Мста-Б» та «Мста-С», 3 гармати «Гіацинт-Б», 3 одиниці автомобільної бронетехніки. Також у Миколаївському районі було знешкоджено безпілотник «Орлан-10», який здійснював розвідку для коригування вогню.

Загалом українська авіація нанесла 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

В Telegram-каналі Оперативний ЗСУ зранку 7 вересня повідомили, що за добу українська ППО, окрім Су-25, знищила вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу «Х-101». Завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника.

«В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня», – зазначено в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

В ОК «Південь» розповіли, що обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Ворог продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в тилу ЗСУ.