У Херсонській та Миколаївській областях сили протиповітряної оборони збили російський літак Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136. За інформацією Оперативного командування Повітряних сил ЗСУ, сьогодні близько 17:00 на Херсонщині військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збили ворожий штурмовик Су-25. А на Миколаївщині близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

«Збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупанти маркують як «Герань-2». Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри», – зазначено у повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за поточну добу окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України.

«Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. ЗСУ відбили наступи росіян поблизу восьми населених пунктів», – повідомили в Генштабі.

В Генштабі розповіли, що ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку. ЗСУ вдалося відбити атаки росіян біля восьми населених пунктів.

Як повідомляв ZAXID.NET, на Херсонщині ЗСУ потопили ще одну російську баржу з окупантами й технікою.