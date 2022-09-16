Росіяни використовують аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму

Держава-терорист Росія тримає біля українських кордонів на території РФ, в окупованому Криму та Білорусі Близько 800 одиниць авіації. Про це повідомив на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише «Укрінформ».

«Ворог зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму», – заявив Ігнат.

Він уточнив, що біля України знаходиться 430 російських літаків та 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю та Кримом, а також акваторії Чорного та Азовського морів.

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«Росія з літаків дальньої та стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22», – додав речник Повітряних сил.

За добу росіяни здійснюють близько 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 тис. літаковильотів. Своєю чергою зенітні ракетні війська України з лютого знищили близько 850 повітряних цілей ворога.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що військові льотчики держави-терориста Росії, які здійснювали пуски ракет по території України, вже обговорюють втечу і переховування від міжнародного правосуддя.